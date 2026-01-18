L’Allemand n’avait pas un tirage facile car le Canadien Gabriel Diallo, 41ème mondial et qui affectionne les surfaces rapides. Après un premier set poussif, Zverev a imposé sa loi. Logiquement, il était satisfait d’avoir bien géré un premier tour aussi difficile.
« Après coup, c’est facile de dire oui, parce que j’ai gagné. Mais, par exemple, à Wimbledon l’année dernière, j’ai perdu contre un joueur similaire au premier tour. Après c’est certain qu’après avoir passé ce match, je me sens soulagé et positif. J’ai été bousculé et j’ai su répondre, c’est une bonne nouvelle. Je suis très satisfait de mes trois derniers sets, je n’avais pas obligatoirement beaucoup de repères même si cela fait un bout de temps que je suis en Australie »
Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 09:31