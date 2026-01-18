AccueilOpen d'AustralieZverev sort du piège Diallo : "Après, c'est toujours facile de dire...
Open d'Australie

Zverev sort du piège Diallo : « Après, c’est toujours facile de dire oui »

L’Allemand n’avait pas un tirage facile car le Canadien Gabriel Diallo, 41ème mondial et qui affec­tionne les surfaces rapides. Après un premier set poussif, Zverev a imposé sa loi. Logiquement, il était satis­fait d’avoir bien géré un premier tour aussi difficile.

« Après coup, c’est facile de dire oui, parce que j’ai gagné. Mais, par exemple, à Wimbledon l’année dernière, j’ai perdu contre un joueur simi­laire au premier tour. Après c’est certain qu’a­près avoir passé ce match, je me sens soulagé et positif. J’ai été bous­culé et j’ai su répondre, c’est une bonne nouvelle. Je suis très satis­fait de mes trois derniers sets, je n’avais pas obli­ga­toi­re­ment beau­coup de repères même si cela fait un bout de temps que je suis en Australie »

Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 09:31

