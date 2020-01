En disposant de Stan Wawrinka (1-6, 6-3, 6-4, 6-2), Alexander Zverev s’est qualifié pour sa première demi-finale de Grand Chelem. L’actuel septième mondial met fin à presque onze ans d’attente pour le tennis allemand qui attendait ce moment depuis Tommy Haas à Wimbledon 2009.

The first German to make a Grand Slam semi-final since @TommyHaas13 at #Wimbledon in 2009 !@AlexZverev | #AusOpenpic.twitter.com/8CnmKTyb75

