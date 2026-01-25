« Je n’ai pas apprécié nos matchs l’année dernière. Mais main­te­nant, je sais qui il est. Je sais comment il joue », décla­rait Daniil Medvedev avant son huitième de finale contre Learner Tien, un adver­saire qu’il aurait voulu éviter en 2026.

Sa prudence était justi­fiée : ce dimanche à Melbourne, le 12e joueur mondial a été surclassé par le jeune Américain de 20 ans, 29e mondial, sur le score de 6–4, 6–0, 6–3, en concé­dant même 11 jeux d’affilée au cours de la partie.

Tombeur en trois sets de Francisco Cerundolo, Alexander Zverev affron­tera donc Learner Tien. En confé­rence de presse, le numéro 3 mondial n’a pas caché sa surprise devant l’ampleur du score entre Medvedev et son prochain adversaire :

« Je pensais que ça allait être un match diffi­cile, une bataille à chaque set. Je jouais en même temps, donc je n’ai pas beau­coup regardé le match, mais je ne m’at­ten­dais pas à ce que ce soit aussi déséqui­libré. Je ne sais pas ce qui s’est passé, je ne sais pas comment le match s’est déroulé, si Learner a juste très bien joué, ou si Daniil était encore un peu fatigué du match précé­dent ? Je vais certai­ne­ment revoir le match pour comprendre ce qui s’est passé. Learner est un excellent joueur. Il est très jeune et très promet­teur. J’ai énor­mé­ment de respect pour lui. Il passe aussi très inaperçu. Il a le même âge que d’autres jeunes joueurs dont on parle davan­tage, mais je pense que c’est lui qui est le plus perfor­mant actuel­le­ment. J’ai énor­mé­ment de respect pour lui et pour le travail qu’il accomplit. »

Les deux hommes se connaissent déjà : Tien s’était imposé sur dur à Acapulco l’an dernier, avant de s’incliner en trois sets face à Zverev sur la terre battue de Roland‐Garros.