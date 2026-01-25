« Je n’ai pas apprécié nos matchs l’année dernière. Mais maintenant, je sais qui il est. Je sais comment il joue », déclarait Daniil Medvedev avant son huitième de finale contre Learner Tien, un adversaire qu’il aurait voulu éviter en 2026.
Sa prudence était justifiée : ce dimanche à Melbourne, le 12e joueur mondial a été surclassé par le jeune Américain de 20 ans, 29e mondial, sur le score de 6–4, 6–0, 6–3, en concédant même 11 jeux d’affilée au cours de la partie.
Tombeur en trois sets de Francisco Cerundolo, Alexander Zverev affrontera donc Learner Tien. En conférence de presse, le numéro 3 mondial n’a pas caché sa surprise devant l’ampleur du score entre Medvedev et son prochain adversaire :
« Je pensais que ça allait être un match difficile, une bataille à chaque set. Je jouais en même temps, donc je n’ai pas beaucoup regardé le match, mais je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi déséquilibré. Je ne sais pas ce qui s’est passé, je ne sais pas comment le match s’est déroulé, si Learner a juste très bien joué, ou si Daniil était encore un peu fatigué du match précédent ? Je vais certainement revoir le match pour comprendre ce qui s’est passé. Learner est un excellent joueur. Il est très jeune et très prometteur. J’ai énormément de respect pour lui. Il passe aussi très inaperçu. Il a le même âge que d’autres jeunes joueurs dont on parle davantage, mais je pense que c’est lui qui est le plus performant actuellement. J’ai énormément de respect pour lui et pour le travail qu’il accomplit. »
Les deux hommes se connaissent déjà : Tien s’était imposé sur dur à Acapulco l’an dernier, avant de s’incliner en trois sets face à Zverev sur la terre battue de Roland‐Garros.
Publié le dimanche 25 janvier 2026 à 15:16