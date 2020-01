Avant le début de l’Open d’Australie, Alexander Zverev avait annoncé qu’il offrirait l’intégralité de son prize money aux victimes des incendies en Australie. L’Allemand a déjà prévu de donner 10 000 dollars australiens à chacune de ses victoires et il en est à cinq (soit 50 000 dollars australiens). Alors après sa qualification pour les demi-finales, John McEncore lui a demandé si cette annonce était toujours d’actualité : « C’est facile à dire au premier tour non ? Oui, c’est toujours vrai. J’ai fait une promesse au peuple australien et je tiendrai cette promesse si cela se produit. » La classe.

John McEnroe double checks with Zverev about his vow to donate the champions check to bushfire relief if he wins.

"Easy to say in the first round right ?" Zverev deadpans. "Yes, it's still true. I made the people of Australia a promise, and I will keep that promise if it happens" pic.twitter.com/VvWVvSf3mu

— Christopher Clarey (@christophclarey) January 29, 2020