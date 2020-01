Impressionnant vainqueur de Daniil Medvedev au tour précédent, Stan Wawrinka avait bien débuté son quart de finale face à Alexander Zverev en remportant le premier set. Mais l’Allemand est monté en puissance avant de faire exploser le Suisse pour l’emporter finalement 1-6, 6-3, 6-4, 6-2 en 2h19 de jeu. Le septième mondial se qualifie pour sa première demi-finale de Grand Chelem et il affrontera Rafael Nadal ou Dominic Thiem.

Arrivé en Melbourne sans confiance suite à un parcours catastrophique à l’ATP Cup avec trois défaites et un seul set inscrit, Alexander Zverev est en train de franchir en cap dans cet Open d’Australie. A 22 ans, l’Allemand franchit enfin le cap des quarts de finale en Grand Chelem, lui qui avait bien du mal à confirmer ses ambitions dans ces rendez-vous.

Fcae à Stan Wawrinka, le septième mondial passe d’abord à côté de son entame de match en étant mené rapidement 5-0 pour perdre le premier set 6-1. Il se reprend petit à petit et prend alors l’ascendant sur le Suisse qui commence à être émoussé de son combat du tour précédent face à Daniil Medvedev. Il s’impose finalement 1-6, 6-3, 6-4, 6-2 et affrontera Rafael Nadal ou Dominic Thiem. Il se présentera dans le dernier carré en confiance et avec un seul petit set perdu. Autant dire que ce parcours australien pourrait bien lui servir de déclic.

