Open d'Australie

Zverev très en colère : « Je savais que vous alliez me poser cette ques­tion. Pour être honnête, je ne trouve pas ça drôle du tout »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Interrogé en confé­rence de presse à l’Open d’Australie sur des rumeurs concer­nant son couple avec Sophia Thomalla, absente à Melbourne, et une prétendue rela­tion avec la manne­quin Caroline Daur, Alexander Zverev a tapé du poing sur la table. 

« Je savais que vous alliez me poser cette ques­tion. Pour être honnête, je ne trouve pas ça drôle du tout. Je suis ici pour jouer au tennis. Je préfère me concen­trer sur les faits, pas sur les rumeurs. Certains jour­na­listes ne m’ap­pré­cient pas beau­coup, et vous pouvez toujours déformer la vérité pour l’adapter à ce que vous voulez écrire. C’est ce qui me dérange parfois. J’ai de bonnes rela­tions avec vous tous mais je m’in­té­resse davan­tage à la situa­tion dans son ensemble », a lâché le numéro 3 mondial dans des propos relayés par BILD.

Publié le samedi 17 janvier 2026 à 13:42

