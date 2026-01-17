Interrogé en conférence de presse à l’Open d’Australie sur des rumeurs concernant son couple avec Sophia Thomalla, absente à Melbourne, et une prétendue relation avec la mannequin Caroline Daur, Alexander Zverev a tapé du poing sur la table.
« Je savais que vous alliez me poser cette question. Pour être honnête, je ne trouve pas ça drôle du tout. Je suis ici pour jouer au tennis. Je préfère me concentrer sur les faits, pas sur les rumeurs. Certains journalistes ne m’apprécient pas beaucoup, et vous pouvez toujours déformer la vérité pour l’adapter à ce que vous voulez écrire. C’est ce qui me dérange parfois. J’ai de bonnes relations avec vous tous mais je m’intéresse davantage à la situation dans son ensemble », a lâché le numéro 3 mondial dans des propos relayés par BILD.
Publié le samedi 17 janvier 2026 à 13:42