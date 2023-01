De retour sur les courts en pleine posses­sion de ses moyens il y a seule­ment quelques semaines, sept mois après sa terrible bles­sure face à Rafael Nadal en demi‐finale de Roland‐Garros, Alexander Zverev a reconnu qu’il était encore loin de son meilleur niveau.

« Je pense que plus je parti­cipe à des tour­nois, plus ma forme géné­rale s’amé­liore et plus mon service se stabi­lise. Mais cela va simple­ment prendre encore du temps. Tu ne peux pas simple­ment revenir sept mois après une grave bles­sure et conti­nuer à jouer comme avant sous la pres­sion d’un match », a déclaré le joueur alle­mand dans au quoti­dien FAZ.