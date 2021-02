Originellement pré­vue en février mais déca­lée en rai­son du contexte sani­taire, l’é­di­tion 2021 du Téréga Open Pau‐Pyrénées se tien­dra fina­le­ment du 15 au 21 novembre pro­chain au Palais des sports de Pau. Une date qui devrait per­mettre à ses futurs par­ti­ci­pants d’en­gran­ger de pré­cieux points à l’aube de la pro­chaine saison…

Labellisé Challenger 100 et co‐dirigé par Audrey Roustan et Jérémy Chardy, il s’a­gi­ra de la 3ème édi­tion du tour­noi. Les deux pre­mières avaient res­pec­ti­ve­ment sacré le Kazakh Alexander Bublik (46e) et le Letton Ernests Gulbis, ancien numé­ro dix mondial.