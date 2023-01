Ce jour, à Esprit Padel, le centre de padel basé à Saint Priest (69) dont le fonda­teur est Sébastien Cornet, nous avons pu rencon­trer sa soeur, Alizé Cornet, pour un entre­tien qui sera publié dans le prochain numéro de We Love Tennis Magazine et qui sortira au mois de mars.

Bien sûr, en fin d’in­ter­view, nous avons évoqué donc le padel avec Alizé et elle nous a fait une révé­la­tion surpre­nante : « Je connais bien Robin Haziza, qui est le sélec­tion­neur de l’équipe de France, je lui ai dis qu’à un moment je ferai les efforts pour avoir une chance de faire partie de son team. Être membre de l’équipe de France serait une expé­rience extra­or­di­naire. J’essaye de jouer quand je peux mais avec la vie de joueuse de tennis ce n’est pas évident. Quand je serai plus sur le tour, j’aurai plus de temps pour me perfec­tionner car on me dit que je joue trop tennis (rires) et pas assez padel. Je pense que si je m’y mets à fond pendant quelques semaines, je vais vite progresser et j’avoue que cela m’in­té­resse. Ce sport est telle­ment ludique, et surtout il se joue en équipe, ce qui est un atout de fou. »