Nous avons rencontré le fonda­teur du Padel Français dans le cadre de la prochaine sortie du numéro 84 de We Love Tennis Mag.

Denis Joandel a déve­loppé un court de padel 100% made in France. Installé en cinq jours, cette piste est « auto­portée » et ne néces­site pas de travaux impor­tants comme le fait de couler une dalle béton.

D’autre part, comme ce court est consi­déré comme mobile, le Padel Français peut proposer un finan­ce­ment sous forme de LOA très perti­nent et flexible pour les clubs.

Forcément surpris par cette inno­va­tion, nous avons demandé à Denis comment il était parvenu à créer ce court, voici ce qu’il nous a répondu :

« L’histoire du Padel Français est arrivée par hasard car ce n’était pas vrai­ment prévu. En fait, je voulais acheter une voiture et je suis tombé sur un passionné qui m’a fait décou­vrir ce sport incroyable. Plus je m’y inté­res­sais, plus je me disais que je pouvais à ma façon parti­ciper à son déve­lop­pe­ment. Comme l’ac­ti­vité de mon groupe entre­prise JDM Expert est de fabri­quer un revê­te­ment pour la pratique spor­tive, comme pour les cours d’école ou encore les espaces autour des piscines, je me suis vite inté­ressé à l’idée de pouvoir l’adapter à la pratique du padel. Je me souviens encore de la première fois où j’ai tapé ma première balle sur un court Tout de suite, cela m’a plu. J’en ai aussi profité pour bien analyser comment les courts étaient construits. Très vite, je me suis dit qu’au lieu de me contenter unique­ment de proposer mon revê­te­ment, je devais aller plus loin dans ma démarche. »

Denis vise la créa­tion de 30 à 50 courts par an et We Love Padel prépare une belle surprise au mois d’Avril avec son ambas­sa­deur Pierre Vincent.