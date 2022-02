Hier, à Lyon, avait lieu la première édition de la We Love Padel Tennis Cup.

20 équipes repré­sen­tant les marques du tennis et du padel s’étaient données rendez‐vous pour se défier et passer une journée d’échanges et de networking.

La compé­ti­tion a été très disputée et fina­le­ment c’est l’équipe d’Esprit Padel composée de Julian Prat et François Othier (NDLR : de gauche à droite sur la photo) qui s’est imposée en deux manches (6–4, 6–4) face à Pierre Gadras et Martin Poirieux (Babolat).

Tout le monde a déjà pris rendez‐vous pour la 2ème édition qui aura lieu en Février toujours à Esprit Padel.

La We Love Padel Tennis Cup va devenir un moment incon­tour­nable du calen­drier des acteurs écono­miques du padel.