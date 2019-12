En marge de la phase finale du Head Padel Open organisée au Winwin padel d’Aix-en-Provence, nous avons eu la chance d’interroger le numéro 1 mondial de padel de l’époque Sanyo Gutierrez. L’Argentin, aujourd’hui numéro 3 mondial, se livre sur l’évolution de son sport qui connaît un véritable boom en Europe.

Crédit photo : Padel Magazine

Sanyo, quelle est ton opinion à propos du jeu sur le World Padel Tour ? Vit-on une révolution avec un jeu désormais plus rapide ?

Je crois que oui, mais cette évolution ne concerne pas forcément la vitesse. Pour ceux qui ont un peu d’expérience et qui se souviennent du circuit auparavant, avec les balles que l’on avait, on jouait très vite sur des courts qui n’étaient pas comme ceux d’aujourd’hui, où le jeu est ralenti avec moins de sable. Les balles étaient bien plus rapides que celles que l’on utilise désormais. L’évolution concerne surtout le plan physique : les garçons qui ont maintenant 22-23 ans sont bien mieux préparés physiquement que par le passé. Avant, nous étions « plus normaux » [rires], nous ne savions pas comment on devait s’entraîner physiquement au padel. C’est sur cet aspect que l’évolution est marquante. Les gars sont bien plus complets.

Et toi, personnellement, préfères-tu un jeu rapide ou un jeu plus lent ?

Il y a de tout, c’est comme au tennis. Selon moi, le padel devrait évoluer de la même façon pour avoir un sport plus physique et encore plus varié, en mettant en place différentes surfaces pour ne pas avoir toujours la même moquette. Je crois que s’il y a une évolution à faire dans le padel, ce serait de copier un peu le tennis pour que l’on ait notre Roland-Garros, notre Wimbledon, notre US Open avec trois surfaces différentes. Ça me plairait bien et cela changerait pas mal les vainqueurs.

C’est possible ?

Je pense et j’espère pouvoir le voir un jour avant que je prenne ma retraite, car ce serait une réelle évolution pour le padel.

« Je veux jouer jusqu’à l’overdose ! Je m’amuse tellement quand je joue au padel »