Export Manager chez Nox, la marque 100 % padel, Kristina Clément est au contact du terrain. Elle dresse pour We Love Tennis un bilan de la situation liée à la crise du Covid-19. Elle reste positive et optimiste, d’autant que l’on aurait pu penser que le padel « 1 contre 1 » aurait pu se jouer dès le 11 mai comme le tennis : « Tous les sports sont stoppés net en cette année 2020. Pour le padel, qui est en plein essor, cela ne va pas cependant lui couper les ailes de la croissance, mais c’est forcément une mise entre parenthèses pour quelque temps, notamment pour les projets en cours qui sont obligatoirement repoussés. Cela va aussi créer de la frustration pour tous les passionnés qui vont devoir encore patienter deux mois. Cette frustration sera encore plus importante puisque le padel en version « 1 contre 1 » n’a pas été autorisé en France dès le 11 mai, alors que c’est le cas dans plusieurs pays comme la Belgique ou la Suisse. Sur les réseaux sociaux, on peut réaliser combien tous les joueurs sont impatients de revenir sur les courts et utilisent toute leur créativité, ingéniosité pour jouer au « padel confiné » (dans le jardin, avec les voisins au dessus de la haie ou du mur qui les sépare , dans le garage, etc.). Dès que le padel sera à nouveau possible, tous les terrains seront pris d’assaut, j’ai envie de dire comme les coiffeurs. A ce moment-là, le padel reprendra de plus belle, je n’ai pas d’inquiétude là-dessus. »