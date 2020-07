La Fédération française de tennis a officialisé la bonne nouvelle : dans le cadre de sa phase 3 de sortie de confinement et dans la continuité du plan de soutien, la FFT a décidé d’organiser six tournois P2000 afin que les meilleurs joueurs et joueuses français puissent reprendre la compétition et gagner des points pour le classement. Les six étapes retenues sont les suivantes :

– 21 au 23 août : TC Le Mas à Perpignan (Ligue Occitanie)

– 11 au 13 septembre : Les Pyramides au Port-Marly (Ligue Ile-de-France)

– 25 au 27 septembre au Toulouse Padel Club (Ligue Occitanie)

– 9 au 11 octobre à El Padel Club de Wambrechies (Ligue Hauts-de-France)

– 23 au 25 octobre à Padel Horizon de Sucy-en-Brie (Ligue Ile-de-France)

– 4 au 6 décembre à Big Padel de Mérignac (Ligue Nouvelle-Aquitaine)

En marge de la première étape, la FFT a décidé d’organiser un rassemblement des joueurs et joueuses sélectionnables pour l’équipe de France du 19 au 21 août à Perpignan. Un autre stage pour les équipes de France sera organisé avant les championnats du monde de Doha qui auront lieu du 16 au 22 novembre (date et lieu à définir pour le stage).