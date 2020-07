Le padel n’en finit plus de séduire de nouveaux adeptes et des personnalités sportives. Laure Boulleau, ancienne footballeuse du Paris-Saint-Germain, a pu tester le padel au club des Pyramides (Yvelines) avec Jérôme Inzerillo, ancien espoir du tennis français et qui s’occupe du développement du tennis et du padel au sein du club. Et celle qui est devenue chroniqueuse sur Canal a adoré.