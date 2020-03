Le FFT Padel Tour 2020 va franchir un nouveau cap pour sa deuxième édition. La Fédération française de tennis a revalorisé cette année le prize money des P2000 avec une dotation de 2 200€ (1 000€ pour la paire gagnante, 600€ pour la paire finaliste et 300€ pour chaque paire demi-finaliste). Autre nouveauté et qui permettra de faire découvrir cette discipline au plus grand nombre, la FFT proposera une retransmission en direct le dimanche de deux demi-finales ainsi que des deux finales sur sa nouvelle plateforme web « FFT TV ». La première étape de Lille (au club El Padel Club de Wambrechies) bénéficiera de cette nouvelle exposition. Pour rappel, voici les dates de la deuxième édition du FFT Padel Tour :

10-12 avril : El Padel Club, Wambrechies (club)

7-9 mai : Metz (centre-ville)

11-13 juin : Pau (centre-ville)

3-5 juillet : Country Club Padel Aixois – Aix-en-Provence (club)

28-30 août : TC Angers (club)

18-20 septembre : Ile-de-France (lieu à confirmer) (centre-ville)

8-10 octobre : Masters – centre-ville de Toulon

Crédit photo : Padel Magazine