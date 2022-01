C’est sur le plateau de Canal Plus, qui détient les droit du World Padel Tour, que Robin Haziza, le direc­teur du tournoi, a dévoilé le lieu où se dérou­lera la première étape trico­lore du WPT, sur le circuit professionnel.

C’est la ville rose qui a été choisie. Le tournoi qui aura lieu du 13 au 19 juin 2022 se dérou­lera au Palais des sports André‐Brouat, à Toulouse.

Toulouse est la capi­tale du Padel en France depuis des années. Ce choix est d’au­tant plus judi­cieux que cette ville n’est pas loin de la fron­tière espagnole.

On rappelle que cette étape du WPT est orga­nisée par T and T Management, la société de marke­ting sportif de Tony Parker et Teddy Rinner.

WPT French Padel Open : à Toulouse du 13 au 19 juin 2022 ! https://t.co/P3C6f7X7Df via @PadelMagazine — Padel Magazine (@PadelMagazine) January 15, 2022