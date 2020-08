C’est une mauvaise nouvelle. Le P2000 de Perpignan, premier des six P2000 de la Fédération française de tennis de son plan de relance de la pratique, a été annulé en raison d’un test positif au Covid-19. Ce test a été effectué en marge du rassemblement organisé à Perpignan des joueurs et joueuses sélectionnables à l’équipe de France. A l’initiative de la FFT et en accord avec l’ARS, le rassemblement ainsi que le tournoi, qui devait débuter le 21 août, ont été annulés. Le prochain P2000 doit avoir lieu au club des Pyramides (Le Port-Marly, Ile de France) du 11 au 13 septembre.