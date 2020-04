Demain sur son compte Instagram, Robin Haziza, le sélectionneur de l’équipe de France féminine de padel, recevra Paul-Henri Mathieu pour parler de tennis, de padel et de plein d’autres choses.



We Love Tennis est partenaire de ce rendu-vous et Robin nous a assuré que tout cela se fera avec sérieux mais aussi avec beaucoup de convivialité, on a envie de dire dans l’esprit padel. On vous donne tous rendez-vous demain à 19H.