Emmanuel Macron, le président de la République, devrait annoncer les différentes mesures de la deuxième phase du déconfinement et cela devrait avoir des conséquences sur la pratique sportive. Peut-être que la tendance sera la même que dans nos pays voisins. On pense à l’Espagne qui a déjà autorisé le retour de la pratique du padel en extérieur, mais aussi celui des cours de tennis collectif. En France, pour l’instant les directives étaient strictes, pas le droit au double au tennis, aux cours de tennis à plus de deux personnes et pas de padel même en un contre un. Espérons que ces mesures vont évoluer car il existe une vraie attente et il semble bien que la crise sanitaire soit en régression et ce dans tous les pays au monde sauf au Brésil.