Le padel est un sport à la mode et dont la crois­sance est folle notam­ment en Italie et en Suède. En France, cette disci­pline grandit égale­ment et l’or­ga­ni­sa­tion d’une étape du World Padel Tour à Toulouse début juin le confirme.

Le World Padel Tour était fina­le­ment l’équi­valent de l’ATP et de la WTA avant que QSI ne vienne poser quelques dollars pour créer son propre circuit concur­rent au WPT.

Le Premier Padel Tour inau­gure donc son tour avec la première étape cette semaine au Qatar devant des tribunes vides mais avec beau­coup de petits fours.

Logiquement ce jour, c’est BeIn Sport qui est devenu le diffu­seur offi­ciel du Premier Padel Tour alors que c’est Canal Plus qui a les droits du WPT.

Cela nous rappelle la bataille qui avait eu lieu dans les tennis dans les années 70 avec l’ATP et la WCT.