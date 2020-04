We Love Tennis a décidé de s’associer avec Robin Haziza, sept fois champion de France de padel, aujourd’hui capitaine de l’équipe de France féminine de padel et qui est aussi un passionné de tennis puisque le Niçois a été classé -2/6.



Chaque dimanche, il proposera un live à 19h sur son compte Instagram où il invitera un sportif de haut-niveau.



Connaissant le « garçon », il est clair que l’ambiance sera convivial et dans le style du célèbre « StanPairo », ce samedi on sait déjà que sa guest-star est un joueur de tennis.