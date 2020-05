Nous avons contacté Robin Haziza, multiple champion de France de Padel, sélectionneur de l’équipe de France Féminine. Aujourd’hui basé à Barcelone, Robin fait le point pour We Love Tennis sur la situation du padel qui est touché de plein fouet par le COVID-19. D’une part parce que c’est une sport collectif qui se joue à quatre et d’autre part parce que sa pratique se fait aussi très largement en indoor.

Sport national en Espagne, pays très gravement touché par la pandémie, le padel risque donc de souffrir partout où il se pratique : « C’est en effet un coup d’arrêt pour le padel comme pour de nombreux secteurs et bien évidement un faible enjeu par rapport à la santé de tous. Ceci étant dit, le padel ici (en Espagne) est une discipline incontournable qui rapproche les gens, qui créé du lien social et ce sont quatre millions de personnes qui sont en ce moment privés de leur sport préféré. Les clubs de Padel ne vont pas rouvrir avant le 25 mai minimum et sous des mesures très strictes : pas d’accès aux vestiaires, ni au bar par exemple ce qui fait malgré tout aussi parti de l’esprit padel. Heureusement le padel est est bien ancré ici en Espagne et tout le monde est impatient de retrouver les terrains. Je pense sincèrement que les clubs seront très vite complets et l’ambiance sera à nouveau au rendez vous. En revanche, je suis plus inquiet pour le World Padel tour, le circuit mondial, qui comme beaucoup compte sur les revenus générés par les spectateurs, la billetterie est un maillon essentiel dans notre sport avec le sponsoring, les droits TV étant pour l’instant assez faible. Il est évident que le WPT ne peut pas se passer du spectateur. Aujourd’hui plus de la moitié de la saison est annulée, des dates sont posées pour essayer de jouer un maximum de tournois mais les rassemblements de personnes seront à mon sens très contrôlé. En attendant, il s’agit d’être encore patient, le padel est un sport collectif sans contact mais avec une réelle proximité avec son partenaire, des vitres que l’on touche, des balles que l’on échange. »