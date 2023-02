La marque fran­çaise qui a réussi un vrai tour de force dans le squash et le tennis grâce à une stra­tégie habile et commu­nau­taire était un peu en retrait au sujet du déve­lop­pe­ment du padel.

En 2023, les choses vont donc changer d’au­tant que le marché est entrain d’exploser.

Tecnifibre a donc décidé de se doter d’un team plus impor­tant. Si la marque trico­lore soute­nait déjà Benjamin Tison (64ème mondial), elle élargit ses hori­zons avec notam­ment une paire assez compé­ti­tive sur la circuit A1 Padel.

Dorénavant 13 joueuses et joueurs profes­sion­nels dont Gonzalo Alfonso et Federico Chiostri, respec­ti­ve­ment 5e et 7e au ranking A1 Padel (ancien­ne­ment APT), font désor­mais confiance à Tecnifibre.

On ne peut que se féli­citer que Tecnifibre ait décidé de s’im­pli­quer dans le padel comme l’ont déjà fait précé­dem­ment toutes les marques du secteur.