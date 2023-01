Le Human Padel Open avait pris place au palais des sport de Toulouse l’été dernier.

Cela avait été une grande réus­site pour les parte­naires mais aussi pour le public qui avait répondu présent.

Par la suite, le tournoi a même été élu « meilleure orga­ni­sa­tion de l’année » par le World Padel Tour. Ce qui est une vraie recon­nais­sance pour une épreuve dont c’était la seule­ment la première édition.

C’est donc sans hési­ta­tion que Tony Parker, président de T and T Management, a décidé de renou­veler l’aventure pour 2023.

Accompagné de Robin Haziza, le direc­teur du tournoi, l’an­cien cham­pion des Spurs de San Antonio a fait cette annonce sur le plateau de Canal Plus ce samedi soir.

« Il y aura bel et bien une deuxième édition du Human Padel Open », a déclaré Tony Parker qui est devenu fan de cette disci­pline en plein essor.

La nouvelle édition aura lieu du 12 au 18 juin 2023.

Pour Robin, l’autre bonne nouvelle, c’est qu’il va pouvoir s’ap­puyer sur une autre salle, le petit Palais : « On va y mettre deux pistes, en terme d’or­ga­ni­sa­tion avec celles du Palais, ce sera encore plus efficace. »

We Love Tennis via We Love Padel sera à nouveau parte­naire de cet événe­ment unique en France.