Jo-Wilfried Tsonga est un entrepreneur aguerri. Le Manceau a lancé son académie avec Thierry Ascione, la All In Academy et celle-ci s’installera au sein des installations du Groupama Stadium de l’Olympique Lyonnais. En plus du tennis, un club de padel, All In Padel, verra le jour en début d’année 2021. Et pour ce projet, Jo-Wilfried Tsonga annonce son association avec Anthony Lopes, gardien de l’OL. Une bonne nouvelle pour le développement du padel.

https://www.facebook.com/watch/?v=2677208642566510