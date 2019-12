Ce qui est frappant dans le monde du padel, c’est que tous les acteurs sont positifs, inventifs et créatifs. Chacun contribue à sa manière à son développement, que ce soit dans les centres privés, les clubs, maintenant les ligues, et au sommet la Fédération française de tennis. Ce mouvement perpétuel est rafraîchissant, d’autant que le chemin est encore long. Nous sommes ravis, nous aussi, de participer à cet élan en vous offrant deux par an ce hors-série et en suivant l’actualité du padel de façon régulière dans les colonnes de Welovetennis Magazine.

Maintenant que le socle existe, il s’agit pour les pionniers de continuer à être les acteurs de son développement pour que le padel conserve ses valeurs, s’ouvre plus largement vers le grand public – notamment vers les femmes – et devienne, au-delà de la compétition, une activité de loisir de premier plan en termes de structures et de participants.