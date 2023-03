La toute nouvelle version de la gamme Wilson Bela, celle du joueur argentin, légende de ce sport, Fernando Belasteguin méri­tait un lance­ment de première classe en France.

L’évènement a eu lieu ce jeudi dans le temple du padel pari­sien le centre Casa Padel.

We Love Tennis via We Love Padel a été convié à cet événe­ment où quelques anciennes stars du ballon rond devenu « addict du padel » avaient fait le déplacement.



Bruno Cheyrou, Christophe Jallet, et Florent Sinama‐Pongolle ont pu faire admirer leur tech­nique et leur comba­ti­vité. Il faut dire qu’il y avait du répon­dant avec la présence par exemple de Mélissa Martin, 9ème française.

Lors de cette journée, des gagnants du jeux concours que nous avons orga­nisé étaient bien sur aussi conviés à cette fête et ils étaient très heureux d’avoir pu repartir de Casa Padel avec une Bela V2 Rouge magnifique.