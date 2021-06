Selon les infor­ma­tions du Parisien, Yana Sizikova, 765e mondiale et éliminée au 1er tour du double, a été arrêtée par la police à Roland‐Garros ! Elle est accusée d’avoir lâchée un jeu lors d’un match de l’édi­tion 2020 avec Brengle contre les Roumaines Mitu et Tig. Avec sa parte­naire, elles avaient encaissé un jeu blanc, et Sizikova avait fait deux double‐fautes. Plusieurs dizaines de milliers d’euros ont été misés sur ce jeu en question.

L’arrestation a toujours selon Le Parisien été assez « mouve­mentée » car les agents de sécu­rité bloquaient le passage.

La Russe est en garde à vue pour « corrup­tion spor­tive » et « escro­querie en bande orga­nisée », dans cette enquête ouverte depuis plusieurs mois. Sa chambre d’hôtel a été perquisitionnée.

Elle était asso­ciée avec sa compa­triote Alexandrova, 34e mondiale, cette année.

Le truquage est malheu­reu­se­ment, parfois, encore l’un des grands fléaux du tennis et du sport en général…