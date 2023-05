Dans le livre 1983 écrit par Antoine Benneteau avec la compli­cité de Yannick Noah, on entre dans l’in­ti­mité du cham­pion mais aussi de ses « proches ». On apprend aussi que Mats Wilander a cherché à comprendre le phéno­mène Noah et sa démarche a été plutôt orginale.

« Je suis allé voir un des potes de Yann pour savoir où il allait ce soir là. Je me suis retrouvé seul dans Paris, j’ai rejoint le Rock and Roll Circus, et je me suis au bar, seul, pour regarder Yannick faire la fête avec ses potes. Je voulais comprendre d’où il tirait cette énergie vitale. J’ai bu quelques bières. Tout mon staff était à la maison. Je ne voulais pas sortir avec mon coach. Je voulais être seul, je voulais le regarder, sentir son bonheur, cette vibe. C’était la chose la plus impor­tante qui m »est arrivée dans ma vie à ce moment là »

=> 1983, Yannick Noah et Antoine Benneteau, aux Editions Flammarion, 19,90 euros.