Le tirage au sort n’a pas été clément pour les Bleus. Dès ce dimanche, il risque d’y avoir des vrais dégâts. Mais on va rester opti­miste et se dire qu’il y en aura qui vont passer entre les mailles du filet. Dans ce registre, on voit Clara, Corentin et Enzo. Pour les autres, la tâche s’an­nonce plus diffi­cile même si Fabio est pas en très grande forme et que Gillou reste un vrai stratège.

Court Suzanne Lenglen

(Premier match)

Fabio Fognini (Italie) – Grégoire Barrere (France)

Court Simonne Mathieu

Clara Burel (Fra) – Danka Kovinic (MNE)

Marton Fucsovics (Hongrie) – Gilles Simon (France)

Corentin Moutet (France) – Laslo Djere (Serbie)

Oceane DODIN (FRA) vs Madison KEYS (USA) [23]

Court 7 (dernier match)

Diane PARRY (FRA) vs Aliaksandra SASNOVICH (BLR)



Court 9 (premier match)

Egor Gerasimov (BLR) – Enzo Couacaud (Fra)