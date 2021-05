Rafael Nadal est unique. À bientôt 35 ans, le Majorquin a toujours aussi faim de victoires, encore plus dans son tournoi, Roland‐Garros. Il est encore le grand favori cette année et il se donne comme toujours les moyens de réussir. Le média espa­gnol El País explique que Nadal s’est entraîné 9 heures ces 3 derniers jours ! Et quand on connaît et que l’on voit l’in­ten­sité avec laquelle il s’en­traîne, cette infor­ma­tion est loin d’être anodine. Le « Taureau de Manacor » a notam­ment marty­risé Pablo Carreno Busta ce week‐end.

Rafael Nadal fait son entrée en lice mardi contre l’Australien Alexei Popyrin. Ils se sont affrontés cette saison à Madrid. L’homme aux 13 Roland‐Garros s’était imposé en deux sets (6–3, 6–3).