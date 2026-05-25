Alors qu’il reste en quête d’un 25e titre du Grand Chelem et qu’il a enregistré contre Giovanni Mpetshi Perricard à Roland‐Garros une 77e victoire consécutive au premier tour des quatre tournoi majeurs, Novak Djokovic vient de fêter ses 39 ans.
Il ne faut surtout pas banaliser ce que le Serbe réalise à cet âge insiste le journaliste espagnol José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break.
DJOKOVIC TIENE GANAS DE JALEO EN PARÍS 🤪— José Morón (@jmgmoron) May 24, 2026
El serbio empieza Roland Garros con victoria ante Perricard y demostrando que no ha venido de paseo.
Tiene 39 años y el físico de uno de 30. Ágil y fresco.
Valoren el nivel de Nole a su edad.
Federer con 39 estaba fatal y Nadal ya… pic.twitter.com/5EX15Xp01Q
« Djokovic a envie de faire du bruit à Paris. Le Serbe a débuté Roland‐Garros par une victoire face à Mpetshi Perricard, prouvant ainsi qu’il n’est pas venu pour faire de la figuration. Il a 39 ans et le physique d’un homme de 30 ans. Agile et en pleine forme. Jugez par vous‐mêmes du niveau de Nole à son âge. À 39 ans, Federer était mal en point et Nadal avait déjà pris sa retraite. À 39 ans, Djokovic rêve encore de remporter un autre Grand Chelem et vient de disputer la finale du dernier en date. Tout à son honneur. »
Publié le lundi 25 mai 2026 à 11:18