Alors qu’il reste en quête d’un 25e titre du Grand Chelem et qu’il a enre­gistré contre Giovanni Mpetshi Perricard à Roland‐Garros une 77e victoire consé­cu­tive au premier tour des quatre tournoi majeurs, Novak Djokovic vient de fêter ses 39 ans.

Il ne faut surtout pas bana­liser ce que le Serbe réalise à cet âge insiste le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break.

DJOKOVIC TIENE GANAS DE JALEO EN PARÍS 🤪



El serbio empieza Roland Garros con victoria ante Perricard y demos­trando que no ha venido de paseo.



Tiene 39 años y el físico de uno de 30. Ágil y fresco.



Valoren el nivel de Nole a su edad.



Federer con 39 estaba fatal y Nadal ya… pic.twitter.com/5EX15Xp01Q — José Morón (@jmgmoron) May 24, 2026

« Djokovic a envie de faire du bruit à Paris. Le Serbe a débuté Roland‐Garros par une victoire face à Mpetshi Perricard, prou­vant ainsi qu’il n’est pas venu pour faire de la figu­ra­tion. Il a 39 ans et le physique d’un homme de 30 ans. Agile et en pleine forme. Jugez par vous‐mêmes du niveau de Nole à son âge. À 39 ans, Federer était mal en point et Nadal avait déjà pris sa retraite. À 39 ans, Djokovic rêve encore de remporter un autre Grand Chelem et vient de disputer la finale du dernier en date. Tout à son honneur. »