Opposé ce vendredi à la surprise italienne, Matteo Gigante, au troi­sième tour de Roland‐Garros, Ben Shelton a remporté un point tota­le­ment fou après avoir terminé le ventre à terre sur le court.

Si l’Italien a en effet bien aidé l’Américain, la manière avec laquelle ce dernier a remis la balle est assez impressionnante.

Ben Shelton, wait for it 👀 Hang it the Louvre (obviously) #FrenchOpen pic.twitter.com/VnXbwLrX0R