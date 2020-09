L’énorme erreur d’arbitrage dont a été victime Kristina Mladenovic face à Laura Siegemund vient relancer un débat de longue date. Pourquoi les instances refusent-elles toujours d’instaurer définitivement la vidéo ? Les arbitres ne sont pas des machines et l’erreur est humaine. Si le Hawk-Eye existe depuis plus d’une dizaine d’années, il n’est pourtant pas possible d’obtenir une assistance vidéo sur une balle qui aurait pu doubler.

Hier (lundi), Corentin Moutet a également été victime de la même erreur dans un moment moins important, certes, mais cette faute l’a tout de même rendu « zinzin ». Une solution est-elle envisageable ?

Il semblerait que oui puisque l’ATP Cup, la compétition par équipe de l’ATP, a opté pour ce système lors de sa première édition ce qui a permis d’éviter ce genre de situation injuste tout en rajoutant du « show » à la compétition.

D’ailleurs, le frère de Kristina Mladenovic s’est aussi exprimé dans ce sens dans un tweet après avoir plus ou moins digéré la défaite de sa sœur.