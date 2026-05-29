« Ce genre de matchs doit être arbitré par un homme, c’est très diffi­cile pour une femme de le faire. C’est un homme qui doit arbi­trer, car le public est très exigeant et il faut beau­coup de force pour aller à son encontre », décla­rait le Paraguayen, Adolfo Vallejo, après sa défaite contre le Français, Moïse Kouamé, dans une ambiance survoltée, au deuxième tour de Roland‐Garros.

Des propos sexistes into­lé­rables qui sont forcé­ment revenus aux oreilles de la Fédération Française de Tennis, qui s’est fendue d’un commu­niqué autoritaire.

« La Fédération fran­çaise de tennis et les orga­ni­sa­teurs du tournoi de Roland‐Garros ont pris connais­sance des propos tenus par Adolfo Daniel Vallejo à l’en­contre de l’ar­bitre à l’issue de son match du 28 mai 2026, et jugent ces propos inac­cep­tables. La compé­tence d’un arbitre ne se mesure pas à son genre, mais à son profes­sion­na­lisme et à sa capa­cité à offi­cier au plus haut niveau. Le résultat d’une compé­ti­tion spor­tive, qu’il soit positif ou négatif, ne saurait en aucun cas justi­fier ou excuser de telles remarques. Les orga­ni­sa­teurs du tournoi infli­ge­ront une sanc­tion sévère à Adolfo Vallejo sous la forme d’une amende. Le tournoi de Roland‐Garros condamne ferme­ment toute remarque sexiste, quel qu’en soit l’auteur, et apporte son soutien à l’arbitre de match et, plus large­ment, à l’ensemble des offi­ciels d’arbitrage du tournoi », a écrit la FFT qui va donc sanc­tionner lour­de­ment le joueur de 22 ans.