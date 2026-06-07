Dernier vainqueur italien de Roland‐Garros en 1976, Adriano Panatta espérait remettre le trophée de vainqueur de cette édition 2026 à Jannik Sinner, comme il lui avait confié le sacre de ce dernier à Rome.
Mais la légende du tennis transalpin aura peut‐être l’occasion de récompenser un autre compatriote, Flavio Cobolli, opposé à Alexander Zverev en finale ce dimanche.
En attendant de remettre cette magnifique Coupe des Mousquetaires, l’ancien 4e mondial s’est longuement confié chez nos confrères de L’Équipe avec quelques anecdotes croustillantes. Extrait.
Le plus fou ?
Ilie Nastase, que j’ai battu deux fois à Roland‐Garros en 1972 et 1975. À chaque fois que je jouais contre lui, il me menaçait de mort. Dès qu’il était en difficulté, il devenait un grand casse‐couilles, mais on est amis comme les doigts de la main, des frères. J’ai joué le double avec lui. C’était un beau joueur, élégant, peut‐être celui qui se déplaçait le mieux.
Publié le dimanche 7 juin 2026 à 14:35