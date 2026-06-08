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Adriano Panatta, qui a remis la coupe à Zverev : « On appe­lait Sinner le robot, ce qui est horrible, mais ce qui lui est arrivé à Paris le rend plus sympa­thique et plus humain »

Par
Baptiste Mulatier
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50 ans après son sacre à Roland‐Garros (en 1976), Adriano Panatta a été mis à l’honneur sur le court Philippe‐Chatrier.

Et alors qu’il s’attendait sans doute, il y a encore deux semaines, à remettre le trophée à Jannik Sinner, comme il l’avait fait à Rome, c’est fina­le­ment à Alexander Zverev qu’il a remis la Coupe des Mousquetaires dimanche.

Dans des propos relayés par OA Sport, l’an­cien grand cham­pion italien est d’ailleurs revenu sur l’éli­mi­na­tion surprise de Sinner dès le deuxième tour, alors qu’il menait 6–3, 6–2, 5–1.

« Ce qui lui est arrivé à Paris – et qui peut arriver à n’importe qui, je l’ai moi‐même vécu – le rend plus sympa­thique et plus humain. Sinon, il serait devenu l’homme invin­cible. On l’appelait déjà le robot, ce qui est une chose horrible. »

Publié le lundi 8 juin 2026 à 16:02

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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