50 ans après son sacre à Roland‐Garros (en 1976), Adriano Panatta a été mis à l’honneur sur le court Philippe‐Chatrier.
Et alors qu’il s’attendait sans doute, il y a encore deux semaines, à remettre le trophée à Jannik Sinner, comme il l’avait fait à Rome, c’est finalement à Alexander Zverev qu’il a remis la Coupe des Mousquetaires dimanche.
Dans des propos relayés par OA Sport, l’ancien grand champion italien est d’ailleurs revenu sur l’élimination surprise de Sinner dès le deuxième tour, alors qu’il menait 6–3, 6–2, 5–1.
« Ce qui lui est arrivé à Paris – et qui peut arriver à n’importe qui, je l’ai moi‐même vécu – le rend plus sympathique et plus humain. Sinon, il serait devenu l’homme invincible. On l’appelait déjà le robot, ce qui est une chose horrible. »
Publié le lundi 8 juin 2026 à 16:02