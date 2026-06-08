50 ans après son sacre à Roland‐Garros (en 1976), Adriano Panatta a été mis à l’honneur sur le court Philippe‐Chatrier.

Et alors qu’il s’attendait sans doute, il y a encore deux semaines, à remettre le trophée à Jannik Sinner, comme il l’avait fait à Rome, c’est fina­le­ment à Alexander Zverev qu’il a remis la Coupe des Mousquetaires dimanche.

Dans des propos relayés par OA Sport, l’an­cien grand cham­pion italien est d’ailleurs revenu sur l’éli­mi­na­tion surprise de Sinner dès le deuxième tour, alors qu’il menait 6–3, 6–2, 5–1.

« Ce qui lui est arrivé à Paris – et qui peut arriver à n’importe qui, je l’ai moi‐même vécu – le rend plus sympa­thique et plus humain. Sinon, il serait devenu l’homme invin­cible. On l’appelait déjà le robot, ce qui est une chose horrible. »