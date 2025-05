Étant sur les deux premières marches du clas­se­ment ATP, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ne pour­ront pas se croiser avant une éven­tuelle finale à Roland‐Garros.

Dans un entre­tien accordé à la Gazetta dello Sport, Adriano Panatta estime que cette affiche est presque inéluc­table. Le seul capable d’empêcher cette rencontre de gala serait Lorenzo Musetti, selon le vain­queur des Internationaux de France 1976. Le numéro huit mondial a de solides argu­ments à faire valoir, avec deux derniers carrés à Madrid et Rome, et une finale à Monte‐Carlo, cette saison.

« Lui et Alcaraz sont de loin les meilleurs sur le circuit, il n’y a pas d’ad­ver­saires qui peuvent les défier. S’ils perdent un set, c’est unique­ment parce qu’ils sont distraits. La diffé­rence entre eux et les autres est trop évidente. Et aussi parce qu’avec 3 sets [gagnants], il y a plus de marge de manœuvre en cas de mauvaise journée : celui qui est le plus fort a un avan­tage. Ils seront l’un d’un côté et l’autre de l’autre du tableau, puis­qu’ils sont premier et deuxième au clas­se­ment ATP, et honnê­te­ment, je ne vois pas qui peut se mettre en travers de leur chemin. Le seul pour­rait être Musetti, mais je ne pense pas que ce soit le cas des autres. Zverev, oui, est un grand joueur pour l’amour du ciel, mais… Alors qui est là, Draper ? Tsitsipas a à moitié disparu, Medvedev n’est plus ce qu’il était il y a un an et demi, De Minaur perd avant de jouer, Ruud pareil. Le seul, c’est Musetti ».

Pour rappel, Musetti pour­rait affronter le numéro deux mondial à la Porte d’Auteuil, en demi‐finale.