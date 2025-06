La finale de Roland‐Garros 2025 aura tenu toutes ses promesses. Contre Jannik Sinner, Carlos Alcaraz est allé la cher­cher de très loin, sa deuxième Coupe des Mousquetaires. Au bord du gouffre, mené 5–3 et défen­dant trois balles de match sur son service dans le quatrième set, il a renversé la rencontre pour s’im­poser au super tie‐break.

Adriano Panatta n’a pas raté ce moment d’his­toire. Sur les ondes de la chaîne italienne Rai, le lauréat des Internationaux de France 1976 esti­mait que le tournoi ne méri­tait pas un, mais deux vainqueurs.

« J’ai assisté au plus beau match qu’il m’ait été donné de voir, en direct et à la télé­vi­sion. Deux grands cham­pions se sont affrontés, deux phéno­mènes. J’ai vu un tennis abso­lu­ment stra­to­sphé­rique de la part des deux. Jannik avait le match en main, mais le diable a inventé le tennis, comme je l’ai toujours dit, et il a mis la main à la pâte pour qu’Alcaraz se reprenne. Puis, après que Sinner se soit égale­ment repris dans le cinquième set, ils sont allés au tie‐break. À 6–6 dans le cinquième set, j’au­rais dit : « Ça suffit, on met la deuxième coupe et vous êtes tous les deux vain­queurs de Roland‐Garros ». Ils le méri­taient tous les deux, mais malheu­reu­se­ment dans le sport ce n’est pas possible et la victoire est allée à l’Espagnol, qui la méri­tait tout autant que Sinner. Voyons main­te­nant à Wimbledon ce qu’ils seront capables de faire, car je ne vois personne capable de les défier et d’éviter une nouvelle finale Sinner‐Alcaraz dans un mois », a commenté l’Italien, dans des propos rapportés par OA Sport.