« J’ai vraiment du mal à comprendre ce qui s’est passé mais il n’a aucune excuse. L’année dernière, il a été capable de jouer une finale de 5h30 et maintenant la chaleur l’a fait se heurter à un mur après 1h45 », lançait Andre Agassi sur TNT Sports au moment de revenir sur l’élimination aussi spectaculaire qu’inattendue de Jannik Sinner au deuxième tour de Roland‐Garros, alors qu’il menait 6–3, 6–2, 5–1.
Invité sur la terrasse de France Télévisions après le sacre de Mirra Andreeva chez les dames, la légende américaine a de nouveau évoqué le cas du numéro 1 mondial, estimant que cette défaillance physique soulevait de réelles interrogations.
« Je crois qu’il faut vraiment qu’il doit mener une introspection pour comprendre ce qui s’est passé, parce que bon, c’est un sacré bosseur, il est en très bonne condition physique, il l’a montré l’an dernier avec 5h40 de finale. Mais la réalité, c’est qu’il y a une différence entre avoir une bonne condition physique et être prêt. Et on l’a vu souvent. Il a perdu contre la météo. On ne peut pas partir du principe que ça va le faire. Tous les médecins du monde peuvent te dire : on a fait des tests de sanguin, on a testé ça, on sait quelles sont tes niveaux. Mais si au bout d’une heure 45, tu es vidé, ça, c’est quelque chose que tu devrais pouvoir contrôler. On ne peut pas être 5h30 sur un court et être dans les bonnes conditions, et dans d’autres conditions qui ne sont pas bonnes, ne pas tenir pour une heure et demie. Moi, j’avais à peu près 4h d’autonomie sur le court. S’il faisait chaud, j’avais 3h45, 3h50, mais je ne tombais pas à 1h50, 1h30 de jeu. Donc ça soulève des questions, parce que je crois qu’il mérite d’être encore meilleur qu’il ne l’est, surtout dans ces conditions difficiles. »
Publié le samedi 6 juin 2026 à 19:23