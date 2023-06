Carlos Alcaraz a donné une petite inter­view à nos confrères de l’Equipe, il a bien voulu revenir sur sa demi‐finale perdue face à Novak Djokovic.

« Physiquement, je me trouve à un super niveau. Je me consi­dère comme un joueur qui a de bonnes qualités physiques. Le problème a été mental. Je ne me suis pas bien préparé au match, à ce qui m’at­ten­dait. Je me suis mis trop de stress, trop de pres­sion. Après les deux premiers sets qui ont été super exigeants, si vous ajoutez la tension supplé­men­taire que je me suis mis, il se passe ce qui s’est passé »