De passage en confé­rence de presse après sa cruelle défaite face à Novak Djokovic, ce vendredi en demi‐finales de Roland‐Garros, Carlos Alcaraz, clai­re­ment diminué physi­que­ment à partir du début du troi­sième set, a reconnu avoir été frappé de crampes dans tout le corps. Une consé­quence directe de son énorme tension.

« En effet, je dois dire que ça a été vrai­ment diffi­cile pour moi, honnê­te­ment. Je suis très déçu honnê­te­ment, surtout dans un match comme celui‐ci, venir ici avec de bonnes sensa­tions, se sentir bien physi­que­ment et avoir des crampes à la fin du deuxième set, au début du troi­sième set, c’était vrai­ment déce­vant. Mais, vous savez, ce genre de choses arrive, et je dois y faire face. Je dirais que le premier set et le deuxième set étaient vrai­ment, vrai­ment intenses, et j’ai commencé à avoir des crampes dans mon bras. Au début du troi­sième set, j’ai commencé à avoir des crampes dans toutes les parties de mon corps, pas seule­ment dans les jambes. Les bras aussi, chaque partie des jambes. C’était vrai­ment diffi­cile pour moi de bouger au troi­sième set, et au quatrième set, disons que j’avais une petite chance, mais c’était vrai­ment diffi­cile. Tout mon corps a commencé à avoir des crampes. »