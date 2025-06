Alors qu’il était mené deux sets à zéro par Jannik Sinner, Carlos Alcaraz a sauvé trois balles de match pour fina­le­ment conserver son titre à Roland‐Garros, au terme d’une finale d’anthologie.

Au micro de France Télévisions après sa victoire, l’Espagnol a expliqué avoir été inspiré par le maître des lieux, son compa­triote Rafael Nadal, titré quatorze fois sur le court Philippe‐Chatrier.

« Quand je me sentais le plus mal, que je n’avais plus de forces, j’ai essayé de penser à Rafa, à tous les retours qu’il a effec­tués », a confié celui qui compte déjà cinq titres du Grand Chelem à son palmarès.

