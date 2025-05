Tenant du titre à Roland‐Garros, Carlos Alcaraz va affronter le Hongrois Fabian Marozsan (56e mondial) au deuxième tour. Il avait perdu face à lui dès son entrée en lice à Rome en 2023 (6−3, 7–6) avant de prendre sa revanche à Indian Wells en 2024 (6−3, 6–3).

« Je m’en­traîne un peu pour étudier mes adver­saires. Je sais que Fabian aime bien les amor­ties. Je vais donc proba­ble­ment me concen­trer davan­tage là‐dessus et me préparer pour ça. J’essaie de garder mes balles pour lui compli­quer la tâche. On verra bien. Ça va être une bataille d’amor­ties, je suppose (souriant). Mais on verra bien. Ça va être un match inté­res­sant », a déclaré l’Espagnol en confé­rence de presse.