Dans le duel de la géné­ra­tion 2000 qui oppo­sait donc le numéro 1 mondial à l’Italien Lorenzo Musetti, on s’at­ten­dait à une rencontre disputée tant ce dernier a impres­sionné depuis le début de la quin­zaine. Ca n’a malheu­reu­se­ment pas été le cas, et l’Espagnol l’a emporté en trois manches sèches (6−3,6−2,6−2) et 2h8 de jeu.

Le numéro 18 mondial était pour­tant arrivé avec des inten­tions sur le court, brea­kant d’en­trée son oppo­sant et confir­mant dans la foulée. Mais ce fut le calme avant la tempête.

En effet, Carlos Alcaraz se ressai­sis­sait instan­ta­né­ment et repre­nait les rênes du match dans son style flam­boyant, se réga­lant des balles courtes de son adver­saire et distil­lant les amor­ties avec finesse.

La tendance qui venait de s’in­verser ne reviendra jamais dans le sens de l’Italien, qui restera la tête sous l’eau le reste de la rencontre, malgré quelques jolis coups. Asphyxié par la mobi­lité et la puis­sance de son oppo­sant, il ne trouve pas de solu­tion et coule petit à petit sans espoir de remontée.

Le reste du match sera sans histoires pour le vain­queur de l’US Open 2022, et le verra conclure sur une énième faute provo­quée de son opposant.

Alcaraz affron­tera le gagnant du match Zverev‐Ofner au prochain tour, pour une place en demi‐finales, qui pour­rait être la rencontre tant attendue contre Novak Djokovic.