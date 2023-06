Carlos Alcaraz a vrai­ment impres­sionné tous les obser­va­teurs lors de son quart de finale face à Tsitsipas propo­sant un tennis flamboyant.

Maintenant, l’Espagnol qui sera sans doute le « chou­chou » du public va s’at­ta­quer à Novak Djokovic.

Les deux hommes ne se sont joués qu’une fois, c’était à Madrid l’année dernière. Le duel avait été incroyable mais il était dans le format clas­sique des Masters1000, ce qui est une donné assez fondamentale.

Maintenant comme Carlos l’a explique en confé­rence de presse, il est clair que ce choc est un sommet que tout le monde atten­dait avec impa­tience, comme l’on dit une finale avant la lettre.

« C’est le match que tout le monde voulait voir, et moi je voulais le jouer parce que pour être le meilleur, il faut battre les meilleurs. Il est sans aucun doute l’homme à battre, donc j’ai hâte de l’af­fronter. Pour moi, c’est incroyable d’écrire l’his­toire, de jouer la demi‐finale contre un joueur tel que Novak. Ce sera un grand match pour moi. Le match que nous avons joué l’année dernière n’a pas beau­coup d’im­por­tance par rapport à celui‐ci. C’était il y a un an, nous avons tous les deux énor­mé­ment appris de ce match. Ce sera donc tout à fait autre chose. On verra ce qui se passe vendredi »