📊 Les plus jeunes joueurs au moment de remporter leur 3ème titre en Grand Chelem (ère Open) :

🇸🇪 Bjorn Borg – 20 ans et 27 jours

🇸🇪 Mats Wilander – 20 ans et 109 jours

🇪🇸 Rafael Nadal – 21 ans et 7 jours

🇪🇸 Carlos Alcaraz – 21 ans et 35 jours 🆕

🇩🇪 Boris Becker – 21 ans et 230… pic.twitter.com/UEKKqvuPgH