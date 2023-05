Interrogé par nos confrères de L’Équipe à quelques heures du début de l’édi­tion 2023 de Roland‐Garros sur laquelle il fait partie des grands favoris en l’ab­sence de Rafael Nadal, Carlos Alcaraz s’est notam­ment exprimé sur sa manière parfois extrême d’aborder chaque point.

« Il m’est impos­sible de contrôler mon énergie. Je suis tout le temps à 100 %, c’est comme ça, je n’y peux rien. Je tiens abso­lu­ment à aller sur toutes les balles. Sinon je ne serais ni le joueur ni la personne que je suis. Et je n’ap­pré­cie­rais pas mon job si je n’étais pas dans cette confi­gu­ra­tion à chaque fois que je joue. Je sais que j’ai un type de jeu très exigeant, qui use beau­coup le corps, mais je n’ima­gine pas le tennis autre­ment. Je ne suis pas incons­cient pour autant. Bien sûr, il faut aussi essayer de prendre soin de soi. Mais ça voudrait dire, selon moi, réflé­chir à un ajus­te­ment de mon calen­drier, et sûre­ment pas de ma façon de jouer. »