Carlos Alcaraz sera de retour sur les terrains dès de mardi au tournoi du Queens (ATP 500) où il effec­tuera son entrée en lice face à la pépite fran­çaise, Arthur Fils (62e).

Le numéro deux mondial s’est confié auprès de nos confrères de AS avant sa reprise, notam­ment au sujet du malheu­reux événe­ment (pétri de crampes) qui lui est arrivé lors de sa demi‐finale face à Novak Djokovic à Roland‐Garros.

« Je sais que je suis à un bon niveau physique. Il y a des gens qui pensent que ce qui m’est arrivé contre Djokovic était une bles­sure et je ne le prends pas comme ça, c’était juste des rampes. C’est très normal pour les joueurs, tout le monde a eu des crampes à un moment ou à un autre. Deux jours plus tard, j’étais parfait. L’année dernière, j’ai eu un peu plus de bles­sures qu’à d’autres moments. Je sais que je dois m’amé­liorer, mais physi­que­ment, je pense que nous faisons du bon travail », a expliqué Carlos Alcaraz.

Rendez‐vous demain à onze heure sur le court central du club londo­nien pour voir le premier match sur gazon d’Alcaraz cette saison.